Врачу-травматологу, причинившей вред пациентке во время пластической операции, смягчили приговор

Татьяна Савиновских проводила процедуру без лицензии.

Послушать 00:00

Магнитогорскому травматологу Татьяне Савиновских, делавшей подпольные пластические операции и причинивший тяжкий вред здоровью одной из своих пациенток, изменили приговор. Женщине на год снизили срок лишения свободы, который она проведёт в колонии-поселении. Об этом сайту 1obl.ru рассказали в пресс-службе областного суда.



В апелляционном порядке в инстанцию обратилась сторона защиты Татьяны Савиновских. По их мнению первоначальный приговор Правобережного суда Магнитогорска от 3 июля этого года был несправедлив. По нему женщина должна была провести 5 лет в колонии общего режима и выплатить потерпевшей 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

«Челябинский областной суд удовлетворил апелляционные жалобы осужденной и ее адвоката, которые заявляли о чрезмерно жестком наказании, учел в качестве смягчающего обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В связи с этим сократил срок лишения свободы Савиновских до 4 лет. В остальной части приговор оставлен без изменения», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе областного суда.

Изменённый приговор вступил в силу. Напомним, история, из-за которой Татьяна Савиновских получила срок, произошла в сентябре прошлого года в Магнитогорске. Женщина, будучи врачом-травматологом и без лицензии в косметологии осуществляла услуги в одной из квартир города. Без нужного оборудования она, за 15 000 рублей, сделала пластическую операцию одной из потерпевших, которая получила тяжкий вред здоровью.