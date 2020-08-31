Аргаяшкский суд заставил предпринимателя снести забор на Увильдах

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на путь к озеру был незаконно закрыт.

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Суд Аргаяшского района удовлетворил требования прокурора о предоставлении беспрепятственного доступа к озеру Увильды. В ходе прокурорской проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель установил забор, который мешал людям пройти на берег.

«Прокурор Аргаяшского района обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к собственнику земельного участка о возложении обязанности обеспечить беспрепятственный доступ граждан к береговой полосе водоема общего пользования путем демонтажа металлического ограждения», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Суд удовлетворил требования прокурора, однако ответчик подал апелляцию. Решением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда апелляция была отклонена. Районная прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.