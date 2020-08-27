Дело экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

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Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении Евгения Тефтелева. Бывший мэр Челябинска обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия градоначальник, а позднее заместитель губернатора области вошел в коррупционный сговор с начальником управления капитального строительства администрации города и вымогал взятку у руководителя строительной компании.

«Вымогая взятку у руководителя строительной организации, получил от него лично 2,5 миллиона рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории г. Челябинска», — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Дело Тефтелева было выделено в отдельное производство из-за того, что он пошел на сделку со следствием. На имущество экс-мэра были наложены аресты, кроме того, запрет наложили и на 60 миллионов рублей в деньгах.

Делом соучастника Тефтелева занимаются в следственном комитете, а бывший градоначальник в скором времени окажется на скамье в Центральном суде Челябинска.