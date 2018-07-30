/ Конструкторы яхты «Гуччи» из бутылок хотели «хайпануть»

Подростки рассказали о строительстве судна и своих планах.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Подростки, отправившиеся покорять озеро Большая Нанога 27 июля, рассказали, что строительством судна «загорелись» еще в прошлом году: тогда они соорудили маленький плот из 35 «пятилитровок». В этом году ребята решились на более глобальный проект: к лету им удалось накопить порядка десяти тысяч рублей, часть из которых дали заинтересованные в создании судна родители. На эти деньги в итоге и была построена яхта «Гуччи» из бутылок, пленки и древесины. Весь процесс занял три недели: строили, украшали и хранили судно в гараже.

Нам захотелось разукрасить эту огромную яхту в яркий розовый цвет, а еще мы сделали эмблему GUCCI, чтобы хайпануть. — рассказывает конструктор Степан, родители которого тоже принимали участие в создании яхты.

27 июля ребята спустили судно на озеро Большая Нанога. После непродолжительного путешествия к берегу приехали спасатели и полиция: подростков вернули на сушу.

Поступил звонок от жительницы, к озеру выехал наряд полиции и спасатели. После того, как подростков высадили на берегу, с ними была приведена профилактическая беседа. Затем детей отправили по домам. Правонарушения не выявлено. — сообщили в полиции Озерска.

Однако произошедшее не отбило авантюризм у компании: парни собираются покорять и другие водоемы возле Озерска. В планах конструкторов — сделать «Гуччи» с мотором.