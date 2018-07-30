/ Озерских подростков на самодельной яхте «Гуччи» остановили спасатели

Школьники решили переплыть Большую Наногу.

Судно из бутылок соорудили школьники в Озерске и поплыли покорять озеро Большая Нанога. Яхту, как называют судно дети, они делали 3 недели и хранили в гараже одного из авторов идеи. Спустить на воду яхту с надписью «Гуччи» на борту решились 27 июля, в погожий день. Мальчики хотели доплыть до острова на озере. Чтобы судно двигалось в нужном направлении, один из школьников тянул его за канат, находясь в воде.

Днище — древесина, но под ней два слоя бутылок пятилитровых. Борта тоже из пятилитровых бутылок. Тут пленка. Здесь мы сделали столик. Но яхту еще надо ремонтировать, потому что у нас перекосилась крыша и тут парочка поломок. Для красоты у нас есть шторки, есть планка, чтобы крыша лучше держалась. Тут реально очень красивый вид. — рассказал один из «дизайнеров» судна.

Однако долго плавать школьникам не пришлось. Их нагнали сотрудники службы спасения и вернули на берег.