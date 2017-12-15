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/ Сауна с 4 клиентами внутри загорелась в Копейске

Сауна с 4 клиентами внутри загорелась в Копейске

На борьбу с пламенем прибыли 18 человек.
сегодня в 14:27
  |  Происшествия

Огнеборцы из Копейска вчера, 14 декабря, спасали клиентов одной из городских саун. Она загорелась утром. Прибывшим на место пожарным объяснили, что в здании могут находиться люди. Так и вышло: при осмотре помещения со второго этажа по пожарной лестнице спустили трех клиентов, одного вывели через дверь. Затем огнеборцы приступили к тушению пожара повышенного ранга сложности.

Как позже выяснилось, возгорание произошло на первом этаже. Загорелась обшивка в парилке. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Руководители подобных заведений должны контролировать соблюдение требований пожарной безопасности и помнить, что их нарушение может привести к трагическим последствиям. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

В ликвидации пожара от МЧС участвовали 13 человек и 3 единицы техники, от противопожарной службы — 5 человек и 2 единицы техники. Точную причину пожара назовут позже.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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