/ Семья с 3-летним ребенком едва не пострадала на пожаре в поселке Смолино

Огонь нанес серьезный ущерб имуществу жильцов.

Накануне в одном из домов в поселке Смолино произошел пожар. Загорелась квартира в трехэтажном доме по улице Фестивальной. Как сообщают очевидцы, внутри в этот момент находилось три человека — два взрослых и 3-летний ребенок.

Никто не пострадал, в квартире был маленький ребенок, надышались дыма! — рассказал сайту «Первый областной» очевидец ЧП.

В региональном МЧС подтвердили информацию о произошедшем. На месте над ликвидацией возгорания работали 22 человека.

В 11:05 произошло загорание квартиры в Челябинске. Пожар ликвидирован в 11:31. На тушение пожара привлекалось от ОГУ ППС ЧО 7 человек и 2 единицы техники и от МЧС России 15 человек и 5 единиц техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также во время тушения огня были эвакуированы жители соседних квартир этого дома.