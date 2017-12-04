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Жильцы пострадавшего в пожаре общежития написали благодарность сотрудникам МЧС

«Если бы не вы, наш дом вместе с детьми сгорел бы, как свеча».
сегодня в 17:52
  |  Общество

Благодарность за свою работу получили сотрудники МЧС, работавшие на пожаре в челябинском общежитии. Спасенные отметили профессионализм и мужество каждого, кто эвакуировал людей и тушил пламя утром 27 ноября. Жильцы общежития уверены, что выжили только благодаря оперативной работе пожарных.

Хотим выразить огромную благодарность за оперативные, высокопрофессиональные и слаженные действия при ликвидации пожара и проведения спасательной работы, спасение людей, за профессионализм, за проявленное мужество противопожарной службе по городу Челябинску, бригаде ребят первого отделения 3-й пожарно-спасательной части под руководством Евгения Шабанова. А также хотим выразить огромную благодарность бригаде МЧС по городу Челябинску под руководством Вадима Трунова за работу при эвакуации людей и тушения огня, за спасение наших жизней и жизни наших детей. Больше Вам человеческое спасибо за Ваш благородный и самоотверженный колоссальный труд, который неоценим для города. Желаем вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности! Спасибо, что не дали нам задохнуться. Если бы не вы, наш дом вместе с нами и детьми сгорел бы, как свеча. Спасибо за спасение! — говорится в письме.

Напомним, 27 ноября в общежитии по улице 3-го Интернационала произошел крупный пожар. Возгорание в общежитии по улице 3 Интернационала унес жизни двоих человек — мужчины и женщины. Эту информацию подтвердили в региональном МЧС. Эпицентром возгорания оказалась квартира на 2 этаже 9-этажного дома. Два человека госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Следственный комитет устанавливает причины крупного пожара в челябинском общежитии, проводится доследственная проверка. Помочь с ремонтом общежития после пожара пообещал мэр города Евгений Тефтелев.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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