Сатирик Анатолий Трушкин скончался от коронавируса

Писатель шел на поправку и планировал очередные гастроли.

На 79-ом году из жизни в Москве ушел писатель Анатолий Трушкин. Сатирика госпитализировали месяц назад, у него был диагностирован коронавирус. Позже стало известно, что он находится в тяжелом состоянии. О кончине Анатолия Трушкина сообщил его друг и коллега, заслуженный артист России Николай Лукинский.

«В начале мая его (Трушкина. — Прим. ред.) положили в больницу, он лежал там целый месяц, пошел на поправку. Как рассказала внучка, пять дней назад с ним разговаривала, он ходил на процедуры, все нормально, собирался на гастроли ехать уже в июле. <...> А сейчас вот это печальное известие», — рассказал РИА Новости Лукинский.

Анатолий Трушкин был советским и российским писателем, большая часть россиян помнит его по сатирическим монологам в юмористических передачах. Дважды был удостоен премии «Золотой теленок» от литературной газеты в 1992 и 2010 годах.

Произведения сатирика звучали со сцены из уст Ефима Шифрина, Михаила Евдокимова, Яна Арлазорова, Клары Новиковой, Владимира Винокура и других.