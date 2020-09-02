Скончался народный артист России Борис Клюев

Несколько лет актер боролся с тяжелой болезнью.

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Советский и российский актер театра и кино Борис Клюев скончался 1 сентября 2020 года, на 77 году жизни. Как сообщают СМИ, артист боролся с тяжелой болезнью последние несколько лет. О смерти сообщили в пресс-службе Государственного академического Малого театра.

«В Малом театре страшное, непоправимое горе — 1 сентября ушёл из жизни народный артист России Борис Владимирович Клюев. Эти слова произносятся с трудом — все мы знали о его тяжелой болезни, но до конца надеялись, что Клюев и в этот раз выйдет победителем», — отмечают в пресс-службе Малого театра.

Об онкологическом заболевании артиста стало известно еще в мае 2018 года.

Наиболее известен Борис Клюев был по таким ролям в театре, как Шпекин в «Ревизоре», маршал Бертран в «Корсиканке», Крутицкий в «На всякого мудреца довольно простоты», а также ролям на телевидении: Николай Петрович Воронин в телесериале «Воронины», «Михайло Ломоносов» и многое другое.

Прощание с народным артистом состоится в Малом театре.