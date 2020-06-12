126 человек заразились коронавирусом за сутки в Челябинской области

122 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

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За последние сутки в Челябинской области коронавирусной инфекцией заразилось 126 человек. Всего на сегодняшний день, 12 июня, в регионе официально зарегистрировано 4493 случая заболевания COVID-19. Подробнее сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В городских больницах Челябинской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 2092 человека. Они получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— рассказали в ведомстве.

122 южноуральца выписаны за сутки из больниц. Всего в области вылечилось от коронавируса 2309 человек. 20 пациентов переведены в больницы других регионов по месту прописки.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека: от COVID-19 пациентка, 88 лет; пациентка, 84 года; от других причин: энцефалопатия, отек головного мозга, злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) — пациент, 57 лет»,— добавили в Минздраве.

Напоминаем, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

В Челябинской области до 30 июня действует режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действует обязательный масочный режим, это значит, что в общественных местах необходимо носить маску.