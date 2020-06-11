В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

Мера сохранится до 30 июня.

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Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 30 июня. Соответствующее распоряжение сегодня, 11 июня, подписал губернатор Алексей Текслер. При этом, как отмечает пресс-служба правительства региона, в рамках срока возможны частичные снятия ограничений.



«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года. В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, ограничена работа ряда объектов. Внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

В документе прописано и начало работы санаториев с медицинской лицензией. Как и сообщалось ранее, они смогут начать свою деятельность уже с понедельника, 15 июня. Также разрешаются занятия на открытом воздухе для учеников спортивных школ.

По данным оперативного штаба на четверг, 11 июня, в регионе зарегистрировано 4367 случаев заражения COVID-19. От заболевания за период пандемии вылечилось 2187 человек, 67 скончались. На текущий момент Челябинская область находится на первом из трёх этапов снятия ограничений. Сейчас на Южном Урале можно заниматься спортом на улице и посещать парки при условии соблюдения всех правил социального дистанцирования. Также для посетителей работают непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров.