Фермеры Челябинской области завоевали медали на агропромышленной выставке «Золотая осень»

Организаторы выделили успехи южноуральцев в животноводстве.

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Аграрии Челябинской области отличились на агрпромышленной выставке «Золотая осень». Пять золотых медалей завоевали племенные фермы Челябинской области, занимающиеся разведением специализированных пород скота мясного и молочного направления. Также два «золота» завоевали фермеры из Кизильского района и Центр компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонд развития предпринимательства «Территория бизнеса», рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.



«Самое большое количество золотых медалей российской агровыставки завоевали в этом году племенные хозяйства. Три золотых медали за разведение племенных герефордов присвоены ООО „Варшавское“, ООО АФ „Калининская“ и К(Ф)Х „Риск“. Ещё два „золотоносных“ племенных хозяйства работают в молочном направлении — СПК „Коелгинское“ им. И. Н. Шундеева и АО Племенной завод „Россия“. Двумя золотыми медалями отмечена работа в сфере малого агробизнеса: первую золотую медаль „Золотой осени“ в номинации „За эффективную реализацию мероприятий развития малых форм хозяйствования“ получил Центр компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонд развития предпринимательства „Территория бизнеса“, вторую золотую медаль в номинации „Лучшая семейная животноводческая ферма“ завоевал ИП Глава К(Ф)Х Жарасхан Тургановза высокие показатели в производстве и переработке животноводческой продукции»,— рассказали в персс-службе правительства.

Кроме того, серебряная медаль за новый сорт ячменя «нургуш» присвоили Челябинскому НИИ сельского хозяйства, а два бронзовые награды получили ИП глава К(Ф)Х Василий Арсентьев и сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой кооператив «Уральское подворье». Отметим, из-за онлайн-формата не проводился конкурс на лучших производителей продуктов питания и лучшую продукцию.