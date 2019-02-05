/ 17 автомобилей нашли друг друга в тумане на магнитогорском мосту

Движение перекрыли в обе стороны.

Непогода создала опасную ситуацию на дороге для магнитогорских автомобилистов. 5 февраля на город опустился туман. Из-за этого на Южном переходе произошла массовая авария. Сразу 17 автомобилей столкнулись на мосту, полностью перекрыв по нему проезд. Аварий было несколько, но произошли они на одном участке дороги. Автомобили получили незначительные повреждения незначительные, однако автомобилисты долго не могли разъехаться, устанавливая виновника и схему аварии.

В ДТП механические повреждения получили автомобили ГАЗ-31105, «Тойота Рав 4», «Опель Астра», «Шкода Октавия», «Хенде Портер», «Чери», «Лада Гранта», «Шевроле Нива», «Лада Ларгус», ВАЗ-2112, «Киа Спортейдж», «Лада Гранта» и ГАЗ-322132. — рассказали сайту «Первый областной» в БДД ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.

Автомобилистов предупреждают, что идти на обгон во время тумана очень рискованно. Лучше ехать со скоростью не больше 10 километров в час, включив ближний свет фар, а задние противотуманные фонари вместе с габаритными огнями.