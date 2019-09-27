Челябинцы могут купить авиабилеты с огромной скидкой

Распродажа будет длиться всего несколько дней.

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Жители Челябинской области вновь могут воспользоваться специальным предложением от авиакомпании «Smartavia» и приобрести авиабилет с огромной скидкой. Ранее перевозчик объявил о старте продаж дешевых билетов по зимнему расписанию. Отправиться в Санкт-Петербург в холодные месяцы предложили за 3200 рублей. По новой «распродаже» улететь в северную столицу можно будет с еще большей экономией: за 2950 рублей. Но уже в другие даты.

«Авиабилеты в рамках распродажи можно приобрести с 26 по 30 сентября 2019 года включительно. Специальные тарифы доступны на всех собственных рейсах „Smartavia“, выполняемых в период с 26 сентября по 19 декабря 2019 года включительно», — сообщает телеграм-канал «Аэропорт Курчатов».

Из Челябинска у авиакомпании есть рейсы в Архангельск, Мурманск, Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону, Сыктывкар и Санкт-Петербург, а также в Сочи, Краснодар, Геленджик или Симферополь. Улететь можно и в Ереван или Баку. Найти «скидочные» направления можно на сайте перевозчика.