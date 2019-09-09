Девушку, курившую на борту самолета, задержали в аэропорту Челябинска

Из-за дыма в туалете сработала противопожарная сигнализация.

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В аэропорту Челябинска задержали девушку, которая решила покурить на борту самолета. Рейс «Москва — Челябинск» прибыл на аэровокзал, где нарушительницу встретили сотрудники линейного отдела полиции.

«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жительницу Челябинской области, 1998 года рождения, которая, нарушая правила поведения на борту воздушного судна, курила в туалетной комнате, вследствие чего сработали датчики задымления», — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

21-летняя девушка была доставлена в дежурную часть. В отношении нее составили протокол об административном правонарушении — «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Отметим, что пресс-служба аэропорта в Челябинске подчеркнула, что подобные ситуации происходят нередко и быстро решаются сотрудниками правоохранительных органов. Задержание человека никак не влияет на работу аэропорта.