Самолет в Китай 2,5 часа кружил над Кольцово сразу после взлета

Пассажиры сообщили о запахе керосина перед вылетом.

Послушать 00:00

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Китай, вернулся обратно в аэропорт Кольцово. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на пассажиров рейса и пресс-службу воздушной гавани.

Сегодня ночью самолет с сообщением Екатеринбург-Санья после вылета из аэропорта в 00:20 начал кружить над городом. После этого в три часа ночи борт вернулся обратно в Кольцово, к которому уже подъехали машины скорой помощи и аварийных служб. Сами пассажиры рассказали, что перед вылетом они ощущали сильный запах керосина.

Как сообщили СМИ, людям не было предоставлено размещение в гостинице, а первую еду подали только к пяти часам утра. Тогда же им была выдана справка о задержке рейса. После этого сотрудники аэропорта сообщили, что пассажиры полетят на другом самолете. В чем причина ЧП, неизвестно.

Сейчас на онлайн-табло аэропорта указано, что идет регистрация на рейс, вылет намечен на 10:30.