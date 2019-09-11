Самолет, летевший из Екатеринбурга в Китай, вернулся обратно в аэропорт Кольцово. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на пассажиров рейса и пресс-службу воздушной гавани.
Сегодня ночью самолет с сообщением Екатеринбург-Санья после вылета из аэропорта в 00:20 начал кружить над городом. После этого в три часа ночи борт вернулся обратно в Кольцово, к которому уже подъехали машины скорой помощи и аварийных служб. Сами пассажиры рассказали, что перед вылетом они ощущали сильный запах керосина.
Как сообщили СМИ, людям не было предоставлено размещение в гостинице, а первую еду подали только к пяти часам утра. Тогда же им была выдана справка о задержке рейса. После этого сотрудники аэропорта сообщили, что пассажиры полетят на другом самолете. В чем причина ЧП, неизвестно.
Сейчас на онлайн-табло аэропорта указано, что идет регистрация на рейс, вылет намечен на 10:30.