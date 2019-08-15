В экипаже экстренно приземлившегося самолета был бортпроводник из Челябинска

Его фото опубликовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил весь экипаж воздушного судна «Уральских авиалиний», который совершил сегодня 15 августа, вынужденную посадку в поле возле деревни Рыбинское. В их числе был и челябинец — бортпроводник Дмитрий Гончаренко. Он служил в ЧВВАКУШЕ и проходил обучение в Барнаульском высшем военном авиационном училище лётчиков, которое окончил в 2002 году.

«Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания "Уральские авиалинии" еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни», — написал в своем аккаунте в «Инстаграм» Евгений Куйвашев.

Работу команды на борту самолета отметили и представители Росавиации.

«Кабинный экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию всех пассажиров по аварийным надувным трапам. Пострадавшие пассажиры были оперативно доставлены в медучреждение Жуковского. Остальные пассажиры самолета на автобусах доставлены в аэропорт "Жуковский"», — сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Всего на борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа: