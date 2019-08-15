Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил весь экипаж воздушного судна «Уральских авиалиний», который совершил сегодня 15 августа, вынужденную посадку в поле возле деревни Рыбинское. В их числе был и челябинец — бортпроводник Дмитрий Гончаренко. Он служил в ЧВВАКУШЕ и проходил обучение в Барнаульском высшем военном авиационном училище лётчиков, которое окончил в 2002 году.
«Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания "Уральские авиалинии" еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни», — написал в своем аккаунте в «Инстаграм» Евгений Куйвашев.
Работу команды на борту самолета отметили и представители Росавиации.
«Кабинный экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию всех пассажиров по аварийным надувным трапам. Пострадавшие пассажиры были оперативно доставлены в медучреждение Жуковского. Остальные пассажиры самолета на автобусах доставлены в аэропорт "Жуковский"», — сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Всего на борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа:
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КВС — Дамир Юсупов;
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Второй пилот — Георгий Мурзин;
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Старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий;
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Бортпроводник — Надежда Вершинина;
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Бортпроводник — Дмитрий Гончаренко из Челябинска;
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Бортпроводник — Алия Слякаева;
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Бортпроводник — Яна Ягодина.
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Героический экипаж рейса «Уральских авиалиний»: КВС — Дамир Юсупов Второй пилот — Георгий Мурзин Старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий Бортпроводник — Надежда Вершинина Бортпроводник — Дмитрий Гончаренко Бортпроводник — Алия Слякаева Бортпроводник — Яна Ягодина ⠀ Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания «Уральские авиалинии» еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни.