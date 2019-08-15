Самолет «Уральских авиалиний» приземлился аварийно из-за птиц

Компания сделала официальное заявление на странице в социальной сети.

Сегодня, 15 августа, аварийную посадку в кукурузном рядом с деревней Рыбинское под Москвой поле совершил пассажирский авиалайнер А321 «Уральских авиалиний». Пресс-служба авиакомпании сообщила, что вынужденная посадка произошла из-за многочисленного попадания птиц в двигатели.

«На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Пассажиры и экипаж не пострадал», — сообщили на официальной странице «УА» в сети.

Подробности произошедшего уточняются. Сайт «Первый областной» следит за развитием событий.

Видео с места событий.