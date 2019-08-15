Названо имя пилота, который посадил борт «Уральских авиалиний» в поле

Пользователи соцсетей благодарят экипаж за спасение пассажиров.

Стало известно имя пилота, который посадил самолет «Уральских авиалиний» в Подмосковье. Им оказался екатеринбуржец Дамир Юсупов. После приземления он же руководил эвакуацией пассажиров из салона А321.



Действиями пилотов, которые спасли жизни 233 человек на борту, восхитились многие пользователи интернета.

«Пилоты просто красавцы! Сели с максимальной взлетной массой в кукурузное поле и никто не пострадал. Браво!», — пишет житель Новоуральска Вячеслав Филякин.

Известно, что ранее Дамир Юсупов давал интервью порталу «ПроПолевской». Там рассказал, что любил полеты с детства и мечтал пойти по стопам отца, который был командиром экипажа и летал на вертолёте Ми-8. Сейчас на странице Дамира в соцсети множество фотографий из поездок по России и зарубежным странам.

Напомним, что сегодня утром самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку неподалеку от деревни Рыбинское Московской области. Как сообщили в федеральном управлении МЧС, при происшествии никто не пострадал.