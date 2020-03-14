Самолет с членами правительства Челябинской области экстренно сел в Казани из-за «минирования»

Сообщается, что на борту также находились сенаторы Совета Федерации.

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Сегодня, 14 марта, снова сразу в нескольких городах зафиксировали сообщения неизвестных о якобы минировании самолетов, которые уже находились в полете. Рейсы Москва — Тюмень, Иркутск — Москва, Москва — Челябинск и самолет из Новосибирска.

В Казани экстренную посадку совершил борт рейсом из Москвы в Челябинск. Самолет в Тюмень приземлился штатно. Борт Иркутск — Москва следует в пункт назначения.

«Суперджет из Москвы в Челябинск был посажен в Казани. Причину пассажирам не объясняют. По нашим данным среди пассажиров есть члены регионального правительства и представители Совета Федерации», — сообщил телеграм-канал Полит74.

Напомним, 13 марта также в нескольких городах были получены анонимные сообщения о минировании и захвате самолетов. Однако они оказались ложными.