Сегодня, 14 марта, снова сразу в нескольких городах зафиксировали сообщения неизвестных о якобы минировании самолетов, которые уже находились в полете. Рейсы Москва — Тюмень, Иркутск — Москва, Москва — Челябинск и самолет из Новосибирска.
В Казани экстренную посадку совершил борт рейсом из Москвы в Челябинск. Самолет в Тюмень приземлился штатно. Борт Иркутск — Москва следует в пункт назначения.
«Суперджет из Москвы в Челябинск был посажен в Казани. Причину пассажирам не объясняют. По нашим данным среди пассажиров есть члены регионального правительства и представители Совета Федерации», — сообщил телеграм-канал Полит74.
Напомним, 13 марта также в нескольких городах были получены анонимные сообщения о минировании и захвате самолетов. Однако они оказались ложными.