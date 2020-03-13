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Пассажиры рейса 1422, который летел из Москвы в Челябинск понятия не имели, что их самолет «заминирован». Все 82 человека спокойно сидели в своих креслах, а о произошедшем узнали только на земле, когда покидали борт.
«На борту обстановка была спокойная, они все так же спокойно вышли из самолета. Только после этого на борт поднялись саперы и начали его обыскивать», — сообщил корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. В воздушной гавани Челябинска установилась обычная спокойная обстановка.