По последним данным, поступившим в нашу редакцию, информация о минировании самолета, который из Москвы летел в Челябинск, оказалась ложной. Сообщение передал анонимный информатор. Борт благополучно приземлился в аэропорту имени Игоря Курчатова. В Самолете находились 82 пассажира и 6 членов экипажа.
«Сегодня, 13 марта 2020 года, в диспетчерскую службу аэропорта Челябинска поступила анонимная ложная информация об угрозе взрыва на самолёте рейса 1422, следовавшего из Москвы в Челябинск из Шереметьева. Сотрудниками правоохранительных органов проведены проверочные мероприятия, информация об угрозе не подтвердилась. Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в челябинском аэропорту.
Колонны полицейских возвращаются в город, следом пожарные и МЧС. В произошедшем будут разбираться правоохранительные органы.
Сегодня вечером подобные новости всполошили целый ряд крупных городов России. В Екатеринбурге сообщили, что заминированный самолет летит в Кольцово из Санкт-Петербурга.