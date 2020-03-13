Сообщение о минировании самолета Москва-Челябинск оказалось ложным

Борт успешно приземлился в аэропорту им. Игоря Курчатова.

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По последним данным, поступившим в нашу редакцию, информация о минировании самолета, который из Москвы летел в Челябинск, оказалась ложной. Сообщение передал анонимный информатор. Борт благополучно приземлился в аэропорту имени Игоря Курчатова. В Самолете находились 82 пассажира и 6 членов экипажа.



«Сегодня, 13 марта 2020 года, в диспетчерскую службу аэропорта Челябинска поступила анонимная ложная информация об угрозе взрыва на самолёте рейса 1422, следовавшего из Москвы в Челябинск из Шереметьева. Сотрудниками правоохранительных органов проведены проверочные мероприятия, информация об угрозе не подтвердилась. Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в челябинском аэропорту.

Колонны полицейских возвращаются в город, следом пожарные и МЧС. В произошедшем будут разбираться правоохранительные органы.



Сегодня вечером подобные новости всполошили целый ряд крупных городов России. В Екатеринбурге сообщили, что заминированный самолет летит в Кольцово из Санкт-Петербурга.

