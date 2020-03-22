Очередной «заминированный» самолет успешно приземлился в Челябинске

Сообщение на этот раз пришло в Домодедово.

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Очередное сообщение о минировании самолета пришло в Домодедово. Вылетел борт из Москвы и направлялся в Челябиинск.

«Рейс S7 1145, на котором находилось 103 пассажира и пять членов экипажа, совершил штатную посадку в аэропорту Челябинска», — сообщили в телеграм-канале челябинского аэропорта.

После посадки самолета, его проверили сотрудники правоохранительных органов. Все необходимые мероприятий были проведены. Они показали, что угрозы взрыва не было. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Напомним, это уже не первое ложное сообщение о «минировании». Первое поступило 13 марта, затем инциденты повторились 14 и 17 марта. Спецслужбы оперативно отреагировали на каждый из них. К счастью, все сообщения оказались ложными.