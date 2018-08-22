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/ Горящий самолет с пассажирами экстренно приземлился в уральском аэропорту. Видео

Горящий самолет с пассажирами экстренно приземлился в уральском аэропорту. Видео

Левый двигатель загорелся вскоре после взлета.
сегодня в 09:53
  |  Происшествия

Сегодня, 22 августа, в аэропорту «Уфа» произошло ЧП. Самолет авиакомпании Red Wings экстренно приземлился из-за возгорания в левом двигателе. Борт направлялся в Сочи из столицы Башкортостана. Произошедшее сняли на видео пассажиры. Этот день для них стал вторым днем рождения. На кадрах видно, как искры и пламя вырываются из-под металлической поверхности.

Загорелся двигатель на высоте! — комментирует один из пассажиров Дмитрий Антонов.

В аэропорту «Уфа» заявили, что инцидент обошелся без жертв. Экстренные ведомства помогли пассажирам выбраться из неисправного Ту-204.

На борту находились 202 пассажира. Все пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта отработали согласно аварийному плану, пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя 7 минут после посадки воздушного судна. — сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Уфа».

Отметим, что сейчас проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего. Самолет отстранен от полетов.

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