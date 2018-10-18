/ Дозаправка челябинских истребителей Су-34 в воздухе попала на видео

В маневрах было задействовано три десятка самолетов разных типов.

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Истребители Су-34, переданные Центральному военному округу по гособоронзаказу, впервые отработали дозаправку в небе над Уралом. В учениях поучаствовали авиационные полки из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев.

Одновременно в воздухе над Уралом в очереди на дозаправку находились сразу три типа самолетов: истребители перехватчики МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-24 и впервые многоцелевые истребители бомбардировщики Су-34 поколения 4++. Дозаправка осуществлялась днем и ночью. — отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

Отметим, дозаправка осуществлялась на высоте до 6 километров при скорости 550 км/ч. Для того, чтобы осуществить маневр, самолеты приближались к заправщику на расстояние 10−15 метров, после чего летчикам нужно было состыковать выпущенную штангу и конус-датчик заправщика.