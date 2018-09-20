/ Началась продажа билетов на новые направления челябинского аэропорта

Перевозку будет осуществлять компания «ИрАэро».

С 29 октября этого года из аэропорта Челябинска запускается несколько новых направлений. Их добавили в рамках Федеральной Программы субсидируемых авиаперевозок. Теперь из челябинского аэропорта можно будет улететь в Новый Уренгой, Горно-Алтайск, Белоярск и Нижневартовск.

Полеты будут выполняться комфортабельными самолетами CRJ-200, вместимостью 50 пассажиров. Билеты уже в продаже, субсидируемый тариф на перелет в одну сторону не превысит 5 640 рублей, включая налоги и сборы. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинского аэропорта.

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