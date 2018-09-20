/ Началась продажа билетов на новые направления челябинского аэропорта

Полеты будут выполняться комфортабельными самолетами CRJ-200, вместимостью 50 пассажиров. Билеты уже в продаже, субсидируемый тариф на перелет в одну сторону не превысит 5 640 рублей, включая налоги и сборы. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинского аэропорта.
Расписание:
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Челябинск — Новый Уренгой, 1 рейс в неделю по понедельникам, вылет из Челябинска в 11:20, прибытие в Челябинск в 16:20;
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Челябинск — Белоярский, 1 рейс в неделю по вторникам, вылет из Челябинска в 08:00, прибытие в Челябинск в 11:20;
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Челябинск — Горно-Алтайск, 1 рейс в неделю по средам, вылет из Челябинска в 07:15, прибытие в Челябинск в 13:15;
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Челябинск — Нижневартовск, 2 рейса в неделю, вылет из Челябинска по вторникам в 12:20, по средам в 14:15, прибытие в Челябинск по понедельникам в 10:20, по вторникам в 16:00.