/ Багажный МАЗ врезался в самолет в челябинском аэропорту

Столкновение не позволило борту вылететь в Москву.

Накануне на аэродроме челябинского аэропорта произошла авария. В вечернее время 11 сентября автомобиль марки МАЗ для перевозки багажа врезался в «Сухой Суперджет». Тем же вечером борт должен был вылететь в Москву, однако этого не произошло.

В результате поврежден фюзеляж воздушного судна, в связи с чем оно отстранено от выполнения регулярного рейса СУ-1427 по маршруту Челябинск — Москва, запланированного на 23:10 минут. Воздушное судно помещено на стоянку аэропорта Челябинска. Предварительной причиной происшествия является невыполнение водителем автомобиля требований, предъявляемых к порядку движения транспортного средства к воздушному судну на стоянке. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что 74 пассажира не смогли своевременно вылететь в столицу. Людям были предоставлены другие места на других рейсах авиакомпании «Аэрофлот».

Инцидент стал поводом для доследственной проверки. Челябинская прокуратура устанавливает, не было ли нарушений законодательства о защите прав потребителей, безопасности полетов, а также трудового законодательства.