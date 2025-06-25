Самарец похитил более 7 млн рублей у жителей Челябинской и Кировской областей

В ОПГ мошенников 43-летний мужчина занимал «должность» «специалиста по документообороту»

Южноуральские полицейские завершили расследование нескольких фактов мошенничества в отношении жителей Челябинской и Кировской областей, к которым причастен уроженец Самары, который в составе организованной группы содействовал совершению хищений, сообщает пресс-центр главка.

По версии следствия, самарец «служил» в банде «делопроизводителем»: организовывал изготовление подложных документов — с гербовыми печатями и подписями якобы должностных лиц правоохранительных органов и финансовых организаций. Фиктивные письма раскладывались по почтовым ящикам потерпевших, чтобы оказать дополнительное давление на людей, которым ранее уже поступили звонки с требованием под различными предлогами срочно перевести деньги на «безопасный счет».

«Жертвами злоумышленников становились граждане всех возрастных категорий. Так, 87-летняя пенсионерка из Озерска перевела мошенникам полмиллиона рублей, 40-летняя жительница Чебаркуля — почти полтора. В общей сложности самарец содействовал получению аферистами от потерпевших более 7 миллионов рублей. Еще пять мошенники получить не смогли — их жертвы успели заподозрить неладное и обратились в полицию», — говорится в сообщении.

Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками регионального УФСБ и полицейскими. Мужчина обвиняется в мошенничестве и покушении на него. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Добавим, в рамках расследования потерпевшими предъявлены гражданские иски о возмещении причиненного ущерба. На имущество обвиняемого стоимостью свыше 4,5 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело в отношении его подельников следствием выделено в отдельное производство.