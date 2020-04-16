Садоводу из Магнитогорска продали несуществующие цветы

Женщина купила их через группу во «Вконтакте».

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В Магнитогорске женщине продали несуществующие цветы. Местная жительница купила их в одной из групп во «Вконтакте».



В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» Магнитогорска обратилась 53-летняя женщина. Она рассказала, что купила рассаду к новому садовому сезону через группу «Вконтакте» и перевела предоплату в размере 1 100 рублей.

«После перевода денежных средств, ей поступило сообщение о том, что необходимо оплатить весь заказ и посылка будет направлена в город Магнитогорск. На следующий день жительница нашего города решила еще раз зайти в эту группу, но она оказалась удалена», — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД России по Магнитогорску.

Не получив посылку женщина обратилась в полицию. Причиненный ущерб составил 2 800 рублей. В полиции напомнили, что при покупках через интернет не стоит вносить предоплаты в 100%. Также необходимо пользоваться только проверенными сайтами и уточнять информацию, производя оплату лишь после получения товара.