Полмиллиарда рублей на противовирусные меры выделил Виктор Рашников

Деньги пойдут на помощь жителям Магнитогорска.

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Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников принял решение о выделении финансовой помощи Магнитогорску. Бизнесмен направил полмиллиарда рублей на расширение программы финансирования противовирусных и социальных мероприятий.



На полученные от Виктора Рашникова деньги уже закуплены аппараты ИВЛ, также размещены заказы на поставку прикроватных мониторов, инфузионных систем и перфузоров. Помимо этого, для одиноких пенсионеров, а также особо нуждающихся и малообеспеченных жителей уже формируются и адресно доставляются сертифицированные наборы продуктов питания и комплекты средств индивидуальной защиты, а в детские дома города поступят бесконтактные термометры. Кроме того, деньги будут также направлены на покрытие дополнительных выплат медикам, работающим в зоне повышенного риска.

«Считаю, что сегодня, как никогда, людям нужна реальная поддержка и помощь. Именно поэтому было принято единственно возможное в данной ситуации решение — помочь Магнитогорску и его жителям в это тяжелое время», — сказал Виктор Рашников.

Недавно Виктор Рашников вновь был признан самым состоятельным южноуральцем. 71-летний бизнесмен расположился на 15-м месте рейтинга богатейших людей России по версии «Форбс». Состояние Виктора Рашникова оценивается в 7,3 миллиарда долларов.

Также всяческую помощь Челябинску и области оказывает глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Так, предприниматель на безвозмездной основе предоставил 5 миллионов медицинских масок. Как отметил политолог Александр Мельников, оказать помощь жителям региона могут и другие бизнесмены.

«Как раз в „Форбс“ вышел новый рейтинг богатейших бизнесменов России, и региональные СМИ дружно насчитывают там немало представителей Челябинской области. Так что ответ на вопрос, кто еще, вслед за Алтушкиным и Рашниковым, мог бы направить свои средства на важнейшие сейчас для жителей региона гуманитарные проекты, найти легко прямо в том рейтинге. Захотят ли — другой вопрос и для другого рейтинга», — прокомментировал политолог Александр Мельников.

Отметим, что помимо Виктора Рашникова в список «Форбс» попали и другие представители Челябинской области. Это президент УК «Южуралзолото Группа Компаний» Константин Струков, управляющий партнер корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков, совладелец «ДКБР Мега Ритейл Групп» Сергей Студенников, председатель совета директоров группы ЧТПЗ Андрей Комаров, а также Юрий Антипов и Андрей Аристов.