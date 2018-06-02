/ Садовод на «Ниве» улетел в кювет недалеко от Челябинска

Автомобиль сбила с дороги иномарка

Авария произошла в Сосновском районе накануне, 1 июня. Ее свидетелями стали пассажиры общественного транспорта, которые ждали на остановке автобус. По словам очевидцев, водитель «Нивы» выезжал из СНТ «Чайка». В этот момент по проезжей части ехал черный «Форд». Водитель иномарки сбил «Ниву» в кювет.

Это было в 17:40 примерно. Мы собирались уезжать из сада. Вдруг услышали сильный удар. Смотрим, авария. Один из автомобилей пытался притормозить, но было поздно. Тут же сбежался народ к месту происшествия. Но пришел наш автобус и мы уехали. — сообщает сайту «Первый областной» очевидец Александр.

На место происшествия прибыли полицейские. Автомобиль из кювета доставали с помощью эвакуатора. О пострадавших не сообщается.