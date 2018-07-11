Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.44 -0.39 73.35 -0.59
Челябинск
сейчас
 
+25 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:07
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
Медиахолдинг запускает совместный кастинг для телевизионных ведущих.
/ Как садоводам и туристам избежать летних травм?

Как садоводам и туристам избежать летних травм?

Прямая трансляция интервью с главным травматологом на «Онлайн ТВ».
сегодня в 10:18
  |  Общество

Сегодня, 11 июля, главный травматолог Челябинской области расскажет о сезонных проблемах, которые чаще всего встречаются среди южноуральцев. Интервью пройдет в прямом эфире на сайте 1obl.tv. Леонид Полляк объяснит, как избежать типичных для лета травм и какие меры профилактики необходимо соблюдать. В группах риска — самые активные летом слои населения.

Леонид Полляк — главный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Челябинской области, заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ). Леонид Наумович поделится советами с туристами, которые готовятся к походам, а также садоводам, которые в жаркий период проводят много времени на открытом воздухе. Также врач расскажет о ситуации с травматизмом в регионе в целом, сезонных подъемах и спадах. — делятся подробностями организаторы.

Следить за ходом трансляции можно на сайте «Онлайн ТВ». Начало в 11:00.

Общество
Владимир Бурматов привел в порядок остановки для челябинских садоводов
05.07.2018
Владимир Бурматов привел в порядок остановки для челябинских садоводов
Общество
Жители Потанино остались без воды из-за садоводов
03.07.2018
Жители Потанино остались без воды из-за садоводов
Происшествия
Садовод на «Ниве» улетел в кювет недалеко от Челябинска
02.06.2018
Садовод на «Ниве» улетел в кювет недалеко от Челябинска
Происшествия
Пожар в садовом домике унес жизнь 45-летнего мужчины
11.05.2018
Пожар в садовом домике унес жизнь 45-летнего мужчины
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Свой костный банк появится в Челябинске
сегодня в 12:41
Свой костный банк появится в Челябинске
Общество
Ирина Шейк снялась на побережье в импровизированном купальнике из ракушек
сегодня в 12:28
Ирина Шейк снялась на побережье в импровизированном купальнике из ракушек
Происшествия
Семь пассажиров челябинской маршрутки серьезно пострадали при столкновении с деревом
  
сегодня в 12:25
Семь пассажиров челябинской маршрутки серьезно пострадали при столкновении с деревом
Происшествия
Жительница Златоуста устроила истерику в горящем бараке
  
сегодня в 11:15
Жительница Златоуста устроила истерику в горящем бараке
Общество
Как садоводам и туристам избежать летних травм?
сегодня в 10:18
Как садоводам и туристам избежать летних травм?
Общество
Бюджетная гостиница в центре Челябинска обретет статус «отеля трех звезд» к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 10:09
Бюджетная гостиница в центре Челябинска обретет статус «отеля трех звезд» к саммитам ШОС и БРИКС
Общество
Власти намерены ограничить выхлопы от личного транспорта челябинцев
сегодня в 08:46
Власти намерены ограничить выхлопы от личного транспорта челябинцев
Общество
В Верхнем Уфалее нормализовалась ситуация с безработицей
сегодня в 08:00
В Верхнем Уфалее нормализовалась ситуация с безработицей
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6