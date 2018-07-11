/ Как садоводам и туристам избежать летних травм?

Прямая трансляция интервью с главным травматологом на «Онлайн ТВ».

Сегодня, 11 июля, главный травматолог Челябинской области расскажет о сезонных проблемах, которые чаще всего встречаются среди южноуральцев. Интервью пройдет в прямом эфире на сайте 1obl.tv. Леонид Полляк объяснит, как избежать типичных для лета травм и какие меры профилактики необходимо соблюдать. В группах риска — самые активные летом слои населения.

Леонид Полляк — главный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Челябинской области, заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ). Леонид Наумович поделится советами с туристами, которые готовятся к походам, а также садоводам, которые в жаркий период проводят много времени на открытом воздухе. Также врач расскажет о ситуации с травматизмом в регионе в целом, сезонных подъемах и спадах. — делятся подробностями организаторы.

Следить за ходом трансляции можно на сайте «Онлайн ТВ». Начало в 11:00.