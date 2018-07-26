/ Дикая малина поспела в южноуральских лесах

Опытная сборщица делится секретами похода за ягодой.

В южноуральских лесах началась пора малины. За дикой ягодой выбираются все от мала до велика. Собирать ее просто: лесная малина выглядит так же, как садовая, спутать ее с другими ягодами не получится. Опытные сборщики малины заявляют, что именно лесная самая вкусная, сладкая и ароматная. Ее можно подавать как самостоятельный десерт в сыром виде или добавлять в пироги.

Малина на Зюраткуле начинает поспевать к середине июля. Если лето теплое, то и раньше. С нетерпением ждали, и вот, наконец, собираем богатый урожай. Чтобы ягодки сохранили свой первозданный вид, дно корзинки нужно выложить листочками малины. Сверху ягоды тоже лучше прикрыть листочками, так малина сохранится дольше. — рассказала сайту «Первый областной» сборщица ягод Анна Надеина.

Отправляться за малиной, говорят опытные сборщики, лучше в сухую погоду. Искать ягодные кусты предлагают в хвойных либо смешанных лесах. Обращать внимание нужно на вырубки, гари, овраги, лесные поляны, берега лесных рек.