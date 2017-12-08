/ Смывшая младенца в унитаз 15-летняя мама из Троицка ходила в школу до родов

Директор школы, где училась девушка, рассказала о последних месяцах.

Ситуация с 15-летней мамой из Троицка, пытавшейся смыть своего ребенка в канализацию, потрясла город. В школе, которую посещала девочка, рассказали об отсутствии прогулов с ее стороны в течение последних месяцев. Одноклассники молодой мамы считают, что социальный работник пытался поговорить с изменившейся внешне школьницей, однако это ни к чему не привело.



Педагоги видели, что ребенок поправился. С мамой разговаривали, она сказала, что беременности нет. А мы не имеем права лезть в личную жизнь девочки. Я работаю с 27 июля, с 1 сентября к девочке вопросов ни по посещению, ни по обучению не было. Конечно, она может учиться лучше. Итоговую аттестацию она сдавала в сентябре на пересдаче, поэтому не поступила в училище и вернулась в 10 класс. В этом году у нее не было прогулов не по уважительной причине. — рассказала сайту «Первый областной» директор школы.



18-летний отец новорожденного живет в том самом общежитии, где все произошло. Соседи не могут назвать его семью благополучной. В момент, когда 15-летняя девушка рожала в уборной, рядом находилась мать молодого человека, она же и вызвала скорость для девушки и ребенка.



Они ходили, дружили, у них любовь была, видимо. Девчонка молоденькая, он постарше. Видела, что они здесь ходили, живем рядом, невозможно не видеть. Девочка оставалась с ночевой, мама у нее тоже такая, своего ребенка отправлять сюда. С матерью парня я не очень общаюсь, она пьет постоянно. У них девять детей, старше и младше этого парня. Никто не работает, пенсию получают, на это и живут. Она нам ничего не рассказывала, тут все слышали, видели «скорую». Ее мать парня вызвала. — рассказала сайту «Первый областной» жительница общежития, где родился младенец.



Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация о молодой маме из Троицка. Сообщается, что девушка родила ребенка в домашних условиях, не посетив ни разу гинеколога во время беременности. Младенец якобы не был желанным, поэтому молодые родители решили от него избавиться, утопив в унитазе. Этому помешала новоиспеченная бабушка. Информацию частично подтвердили в полиции. Ребенка и роженицу после произошедшего госпитализировали. Южноуральские следователи начали проверку после попытки избавиться от ребенка через канализацию. По словам омбудсмена Ирины Буториной, предстоит проверка работы социальных служб, допустивших такое. Кроме того, рассматривается возможность возвращения новорожденного в семью.