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Тело мертвого младенца обнаружили в лесу на Южном Урале

СК возбудил уголовное дело.
сегодня в 10:09
  |  Происшествия

Накануне, 13 декабря, возле села Дуванкуль Увельского района обнаружили мертвого младенца. По данным следователей, видимых следов, указывающих на насильственный характер смерти, на теле маленького мальчика нет. Неизвестно, как долго новорожденный ребенок находился на природе.

В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти новорожденного, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас правоохранители разыскивают женщину, причастную к произошедшему, также проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти новорожденного.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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