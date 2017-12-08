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/ Детский омбудсмен хочет вернуть в семью смытого в унитаз ребенка из Троицка

Детский омбудсмен хочет вернуть в семью смытого в унитаз ребенка из Троицка

Сейчас 15-летняя мама и ребенок, по словам уполномоченного по правам ребенка, чувствуют себя хорошо.
сегодня в 10:09
  |  Общество

Ситуация с 15-летней роженицей из Троицка, попытавшейся смыть ребенка в унитаз, привлекла внимание уполномоченного по правам ребенка на Южном Урале. По словам омбудсмена Ирины Буториной, предстоит проверка работы социальных служб, допустивших такое. Кроме того, рассматривается возможность возвращения новорожденного в семью.

Первое и самое важное — состояние малыша стабильное. Угрозы жизни и здоровью нет. Самочувствие девушки тоже в порядке. Была ли попытка причинить вред ребенку, еще предстоит выяснить правоохранительным органам, проверка продолжается. Отдельно мы проведем проверку с выездом в Троицк, чтобы дать оценку действиям служб системы профилактики семейного неблагополучия. Важно установить, были ли приняты необходимые меры по организации работы с семьей в трудной жизненной ситуации или же мы сталкиваемся со сбоем в работе. Будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, что бы малыш жил и воспитывался в родной семье. — написала на свое странице в фейсбуке уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация о молодой маме из Троицка. Сообщается, что девушка родила ребенка в домашних условиях, не посетив ни разу гинеколога во время беременности. Младенец якобы не был желанным, поэтому молодые родители решили от него избавиться, утопив в унитазе. Этому помешала новоиспеченная бабушка. Информацию частично подтвердили в полиции. Ребенка и роженицу после произошедшего госпитализировали. Южноуральские следователи начали проверку после попытки избавиться от ребенка через канализацию.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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