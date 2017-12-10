/ Федеральный детский омбудсмен пожалела 15-летнюю маму, смывшую младенца в унитаз

Анна Кузнецова подняла вопрос доступности психологической помощи в регионах.

Ситуацией с 15-летней мамой, пытавшейся утопить новорожденного сына в унитазе, занимается и федеральный уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. По словам обмудсмена, с ребенком все хорошо. Однако Анну Кузнецову больше волнует вопрос поддержки молодой мамы, особенно в период беременности. Детский омбудсмен уверена, что юная мама не получила необходимую ей помощь от квалифицированных специалистов, потому что не знала, куда обратиться.

Неужели не нашлось ни одного человека, специалиста, способного понять девочку, прежде всего — психолога, которому она могла бы доверить свою тайну? Насколько мне известно, попытки разобраться были, но они оказались настолько нелепыми, что только усугубили ситуацию. С новой силой встают проблемы доступности помощи компетентных специалистов. Уверена, в регионе есть и психологические службы доверия, и настоящие профессионалы, но почему-то в ситуации, в которой оказалась несовершеннолетняя мама, они были вне зоны видимости. Принципиально необходимо, чтобы информация о предоставляемых услугах, помощи специалистов была доступна, реально помогала людям, а не существовала для отчётов и презентаций. Более того, необходимо постоянно мониторить доступность и актуальность информации о формах поддержки. Мы сегодня говорим о новых подходах к организации доступности социальной помощи, услуг: о «Социальном навигаторе 117», о развитии центров защиты семьи, в том числе — служб психологической, юридической помощи. В таких случаях они просто необходимы. — прокомментировала Анна Кузнецова на своей странице в соцсетях.

Также детский омбудсмен сообщила, что младенца вернут в семью. Именно там он будет воспитываться, когда врачи смогут выписать ребенка.



Напомним, в социальных сетях появилась информация о молодой маме из Троицка. Сообщается, что девушка родила ребенка в домашних условиях, не посетив ни разу гинеколога во время беременности. При этом девушка исправно посещала школу, не пропуская занятия без серьезных на то причин. Младенец якобы не был желанным, поэтому молодые родители решили от него избавиться, утопив в унитазе. Этому помешала новоиспеченная бабушка. Информацию частично подтвердили в полиции. Ребенка и роженицу после произошедшего госпитализировали. Южноуральские следователи начали проверку после попытки избавиться от ребенка через канализацию. По словам омбудсмена Ирины Буториной, предстоит проверка работы социальных служб, допустивших такое. Кроме того, рассматривается возможность возвращения новорожденного в семью.