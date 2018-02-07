/ Озерчанин с армейской татуировкой на ладони пропал в Кыштыме

Мужчину не видели после посещения гостиницы «Родник».

Житель озерского поселка пропал в Кыштыме. 30-летний Дмитрий Кудряков, проживающий в Новогорном, в последний раз был замечен 4 февраля. Очевидцы говорят, что он выходил из гостиницы «Родник» по улице Карла Либнехта. После этого связь с мужчиной прервалась, попытки отыскать его оказались безуспешными.

Дмитрий Кудряков был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черный вязаный свитер под горло, голубые джинсы, зимние серые кроссовки. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, карие глаза, русые волосы, на голове залысины, темно-русые борода и усы. Телосложение среднее, на руках в районе запястий шрамы, на ребре левой ладони армейская татуировка «ЗА ВАС».



Всех, кто видел Дмитрия Кудрякова с 4 февраля, просят сообщить всю информацию в отряд «Легион-СПАС» — 8 (351) 2-777-911, либо по телефонам 8 902 895 59 06, 8 952 525 99 24, 8 951 487 10 96.

