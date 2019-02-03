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/ Школьницу, высаженную из трамвая в мороз, защитят следователи

Школьницу, высаженную из трамвая в мороз, защитят следователи

СК начал проверку действий кондуктора.
сегодня в 14:00
  |  Общество

Магнитогорская школьница не смогла добраться до дома на трамвае из-за надорванной купюры. Ее в качестве платы за билет отказался принимать кондуктор. 13-летней девочке пришлось выйти из трамвая. При том, что в мороз даже школьников, которым не хватает денег на покупку билета, не должны высаживать из общественного транспорта. 

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Добавим, что свою проверку начало предприятие «Маггортранс». Они найдут кондуктора и проведут с ним беседу.

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