Пешеход попал под трамвай в Челябинске

Мужчина получил серьезные травмы головы и был отправлен в больницу.

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В Челябинске днем 15 октября трамвай сбил пешехода на остановке «Школа» в Ленинском районе. С травмами мужчину увезли на «скорой». По словам очевидцев, из-за происшествия движение транспорта было приостановлено.

«В 14.05 трамвай сбил 50-летнего мужчину, который сначала стоял у трамвайных путей, а затем шагнул. С открытой черепно-мозговой травмой в спутанном сознании он доставлен в городскую больницу № 9», — прокомментировали в пресс-службе горздрава.

Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе УГИБДД Челябинска. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ведомства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.