/ Прохожий пырнул подростка ножом в сердце в Челябинске

На 16-летнего мальчика напал сборщик лома.

В среду, 26 сентября, около 22 часов на улице Турбинной подросток получил ножевой удар в область груди. Это случилось, когда мальчик гулял в компании троих сверстников. Мимо шли двое мужчин, собиравших железо, один из них и нанес удар. По словам очевидцев, инцидент произошел после того, как мужчины попросили у подростков сигарету.

Все произошло в жилом дворе недалеко от гаражей, но жителям близлежащих домов о происшествии ничего не известно. — передает корреспондент ОТВ с места событий.

На данный момент мальчик находится в больнице, а полиции удалось задержать подозреваемого. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.