Жестоко убитую супружескую пару обнаружили в коммуналке в Калининском районе

В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы.

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В Челябинске обнаружили убитых супругов. Инцидент произошёл в начале августа в одной из коммуналок в Калининском районе города.



По данным СМИ, перед трагедией супруги громко ругались. Это слышали их соседи. Вечером, после того как шум стих, они заглянули в комнату и обнаружили тела супругов на диване. В следственном комитете региона «Первому областному» подтвердили факт инцидента. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства дела.

«По данному факту расследуется уголовное дела, возбужденное по признакам преступления предусмотренного частью 2 пунктом „а“ статьи „Убийство“ УК РФ. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего»,— рассказал «Первому областному» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Кроме того, сообщается, что в глаз мужчины были воткнуты ножницы. У его супруги пробита голова. Соседи погибшей пары выдвигают несколько версий произошедшего. Они считают, что супруги могли как убить друг друга, так и стать жертвой третьего лица.