«Он ее избивал и угрожал убийством»: сестра убитой на глазах детей женщины под Саткой рассказала об их семье

По ее словам, муж погибшей был очень ревнивым человеком.

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Всю Челябинскую область и Башкирию вчера, 29 июля, всколыхнуло поистине зверское убийство 30-летней женщины. Жестоким оно было по той причине, что это сделал ее 31-летний муж прямо на глазах у двух маленьких дочерей. Убийство произошло на обочине дороги недалеко от деревни Алексеевка в Саткинском районе, это смог запечатлеть проезжающий мимо автомобилист.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области уже задержали мужчину, ему предъявляется обвинение и избирается мера пресечения.

В социальных сетях быстро нашли личные страницы Оксаны и Александра — так зовут супругов. Конечно, почти все комментарии на них негативные. Но тут же нашлись защитники мужчины-убийцы, твердящие, что жена ему изменяла и она заслужила своей участи.

Редакция «Первого областного» решила пообщаться с родственниками убитой Оксаны. Ее сестра Любовь рассказала, что женщина была верна своему мужу, причин для ревности не было, но Александру было все равно.

«Она ему не изменяла, да даже если бы и захотела, то когда? Она 24 часа с детьми, он ее очень жестко контролировал. Ему измены мерещились везде. Хотя Оксана не была таким человеком, который способен на предательство. Семью сохранить хотела, а зря», — рассказала Любовь.

Также горюющая сестра поделилась, что у Александра уже было обвинение в покушении на убийство, это произошло до встречи с его будущей женой. Помимо этого, незадолго до вчерашних событий, мужчина избил свою жену и она решила уйти к своим родителям.

«Он вымолил прощение, она дала ему последний шанс... К сожалению, он оказался последним на самом деле. Просто с какой жестокостью он отнесся по отношению к ней, это не передать словами. Не такой участи мы хотели для нашей Оксаны», — добавляет Любовь, сестра погибшей женщины.

Любовь также поделилась, что именно из-за негативных комментариев в адрес Оксаны, она решила рассказать историю их семьи.

В отношении Александра возбуждено уголовное дело предусмотренного п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Максимальная санкция по данной статье подразумевает пожизненное лишение свободы.