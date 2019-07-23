С комбината в Сатке пытались похитить имущество на полмиллиона рублей

Правоохранителям удалось задержать 10 подозреваемых в хищении.

В городе Сатка Челябинской области была задержана группа лиц, подозреваемых в хищении товарно-материальных ценностей с комбината «Магнезит». Ущерб, причиненный предприятию, составил около полумиллиона рублей.

Сотрудниками полиции, совместно с бойцами ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области, были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых были задержаны 10 человек.



«Восемь ранее не судимых и двое судимых граждан, являющихся в том числе работниками компании, подозреваются в хищении компонента технологического процесса с градообразующего промышленного предприятия города Сатки, на сумму около полумиллиона рублей. Соучастники — жители Саткинского района и Республики Башкортостан», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 6 лет.

