Пассажиры задержанного рейса добрались из Челябинска в Анталью

Вылет рейса был задержан почти на 20 часов.

Пассажиры рейса «Челябинск-Анталья», которые не могли вылететь из-за поломки самолета от удара молнии, отправились на самолете другого перевозчика.

На сайте аэропорта Баландино указано, что вылет из Челябинска состоялся вечером 8 июля в 21:44. Пассажирам был предложен самолет компании «Royal Flight» того же направления. Задержка рейса составила около 20 часов.

Напомним, что в ночь с 7 по 8 июля в борт авиакомпании «Red Wings» с сообщением «Анталья-Челябинск» ударила молния. После успешного приземления, самолет должен был совершить перелет в обратном направлении, однако рейс был задержан из-за проведения технического осмотра, продлившегося до 4 утра. После этого рейс переносился еще несколько раз, а сотрудники авиакомпании, туроператора и аэропорта не отвечали на вопросы пассажиров.