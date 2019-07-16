В Челябинской области задержали телефонного террориста

Лжетеррорист ранее уже был судим.

В Еманжелинском районе Челябинской области был задержан телефонный террорист. Южноуральца обвиняют за ложные сообщения о минировании детского дома.

Правонарушителя выявили и задержали сотрудники ГУ МВД России, УФСБ России по Челябинской области и Росгвардии. Мужчина сообщил в дежурно-диспетчерскую службу города Еманжелинска информацию о том, что в детском доме «Надежда» в посёлке Зауральский находится взрывное устройство. Но при проведении обследования здания никаких взрывных устройств не было обнаружено.

«В отношении него отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статье 207 УК России, «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Впоследствии выяснилось, что задержанным оказался ранее судимый за кражу, разбой и угон автомобиля мужчина.