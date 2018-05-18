/ Пенсионер сломал ногу, пытаясь запрыгнуть в поезд

Пожилой мужчина не рассчитал время и силы.

Поездка 73-летнего мужчины сорвалась из-за несчастного случая. На железнодорожном вокзале Челябинска он получил травму. Пенсионер понял, что опаздывает на пассажирский поезд «Челябинск — Санкт-Петербург», попытался запрыгнуть в вагон. Челябинец схватился за поручень, но не удержался и упал на платформу. Сотрудники транспортной полиции Челябинска устанавливают обстоятельства несчастного случая.

В настоящее время сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. — уточнили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В результате 73-летний пенсионер получил перелом шейки бедра. Его госпитализировали в челябинскую больницу.