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/ Пенсионерка, которую переломало автоматическими дверями супермаркета, ищет свидетелей

Пенсионерка, которую переломало автоматическими дверями супермаркета, ищет свидетелей

Женщина хочет через суд добиться компенсации и покрытия расходов.
сегодня в 17:31
  |  Общество

Челябинская пенсионерка Лидия Смирнова уже 9 месяцев восстанавливается после многочисленных операций. В больницу женщина попала прямо из продуктового магазина: ее придавило автоматическими дверями. Пенсионерка получила перелом левой бедренной кости со смещением, перелом головки левой плечевой кости со смещением. Женщина говорит: она лежала на полу до приезда медиков, помочь ей никто не хотел. Представители магазина не связались с ней ни в больнице, ни дома. И пошли на связь, только когда дело уже передали в суд.

Мне начали звонить, когда уже документы подали в суд. Говорят: мы вам все оплатим. Но сумму, которую заплатить готовы, не называют. А я 200 тысяч рублей на все потратила. У меня все бумаги собраны. Я хочу, чтобы мне и затраты возместили, и выплатили моральный ущерб. Я же даже на улицу не могу выйти, хожу на бегунках сейчас по дому. — рассказала сайту «Первый областной» пенсионерка Лидия Смирнова.

Женщина надеется найти покупателей магазина, бывших там 18 августа 2017 года и видевших, как пенсионерку придавило автоматической дверью. Она рассчитывает на их показания в суде.

Напомним, что заступиться за пенсионерку в суде решила прокуратура. Узнав, что пожилая женщина вынуждена оплачивать услуги массажиста, чтобы разрабатывать руку, самостоятельно покупать лекарства, представители надзорного органа подали иск в Курчатовский районный суд. Представители компании X5 Retail Group, в свою очередь, сообщили, что готовы покрыть все затраты пенсионерки, если внутренняя проверка подтвердит факт причинения ущерба.

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