Рюкзак с инструментами украли у жителя Миасса во время ремонта

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело.

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В Миассе у 23-летнего местного жителя украли рюкзак с инструментами. Он выполнял работы по установке сетевого оборудования в одном из домов по улице Победы. Молодой человек оставил вещи у подъезда, а когда вернулся, их уже не было.

Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей. С заявлением он обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали 41-летнего мужчину, причастного к пропаже рюкзака. Ранее он уже был судим, проживает в Миассе.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража)», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанный находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.